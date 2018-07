Ingolstadt (SID) - Routinier Rick Girard wird ein weiteres Jahr für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) spielen. Der 38-jährige Deutsch-Kanadier verlängerte seinen Vertrag und wird damit in seine vierte Saison bei den Panthern gehen. In seinen 152 Spielen erzielte er bisher 108 Punkte durch 43 Tore und 64 Assists.

"Rick Girard ist ein Musterprofi, der mit seiner Erfahrung und seiner Abgeklärtheit eine Bereicherung für unser Team ist", sagte Sportdirektor Jim Boni: "Deshalb sind wir natürlich froh, dass er weiterhin bei uns spielen wird."