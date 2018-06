Solingen (dpa) - Nach den Angriffen radikaler Islamisten auf Polizisten in Solingen sind 44 Angehörige der salafistischen Szene vorübergehend festgenommen worden. Weitere 37 Personen, die sich vor oder in der nahe gelegenen Moschee aufhielten, wurden ebenfalls ins Polizeipräsidium gebracht. Alle kamen wieder auf freien Fuß. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die Attacke hatte begonnen, als Anhänger der rechtspopulistischen Splitterpartei Pro NRW in der Nähe der Moschee bei einer Wahlkampfaktion islamkritische Karikaturen zeigten.

