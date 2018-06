Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Commerzbank haben ihren seit 2008 laufenden Vertrag um vier weitere Jahre bis 2016 verlängert. Am Mittwoch unterschrieben DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und Commerzbank-Vorstandschef Martin Blessing in Frankfurt am Main den Kontrakt.

Die Bank ist einer von derzeit fünf Premiumpartnern des DFB. Exklusiv wurde auch der TV-Werbespot präsentiert, der ab kommenden Samstag zu sehen sein wird und in den kommenden Wochen von insgesamt 15 Millionen Menschen gesehen werden soll. Bald wird es zudem eine Kreditkarte des Instituts geben, auf dem die Nationalmannschaft abgebildet ist. Der Dreh des Spots hatte gerade einmal vier Stunden gedauert.