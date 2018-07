München (dpa) - Münchens Superstar Arjen Robben hat bei den zähen Verhandlungen um seine Vertragsverlängerung jetzt ausgerechnet von Bayerns Ehrenpräsident Franz Beckenbauer Unterstützung bekommen.

«Der FC Bayern braucht Arjen Robben», sagte der «Kaiser» in der «Bild», «ich bin Robben-Fan.» Der Niederländer sei «unverzichtbar». Nach Robbens verschossenem Elfmeter beim 0:1 im entscheidenden Bundesliga-Gipfel in Dortmund hatte Beckenbauer den Tempodribbler noch scharf attackiert. Der Gefoulte dürfe niemals selbst schießen, so die Bayern-Legende. Über diese Kritik war der 28-Jährige verärgert. Auch über das Verhalten der Vereinsbosse nach seinem handfesten Kabinenstreit mit Franck Ribéry soll der sensible Robben unglücklich gewesen sein.

Trotz der atmosphärischen Störungen ist Beckenbauer überzeugt, dass der ohnehin bis 2013 an die Münchner gebundene Flügelflitzer seinen Kontrakt verlängert: «Robben weiß, was er am FC Bayern hat. Deshalb glaube ich, dass er letztlich verlängern wird. Weil es für beide Seiten das Beste ist.» Robben hatte im «kicker» sein Zögern bei der Unterschrift mit der Aussage begründet: «Es sind in letzter Zeit viele Dinge passiert.» Unter anderem der Ärger mit Ribéry.

«Ein Verein spielt einen solchen Vorfall natürlich herunter, weil die Sache an sich peinlich genug ist», kommentierte Beckenbauer und erklärte, warum der deutsche Fußball-Rekordmeister Robben behalten will: «Solange wir mit der Flügelzange spielen, ist Robben auf rechts so unverzichtbar wie Ribéry auf links. Unser ganzer Spielstil ist auf die beiden zugeschnitten.»