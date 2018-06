Frankfurt/Main (SID) - Das monatelange Pokerspiel zwischen den Verantwortlichen von Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Frankfurt und Trainer Armin Veh ist beendet: Der Coach hat am Mittwoch seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2013 verlängert. Veh, der seinen Job bei der Eintracht vor elf Monaten angetreten hat, hatte seine Vertragsverlängerung zuletzt immer wieder an die Bedingungen geknüpft. So forderte der frühere Meistertrainer des VfB Stuttgart von der Chefetage die Zusammenstellung einer schlagkräftigen Mannschaft, die nicht nur gegen den Abstieg spielen solle.

"Wir freuen uns, dass wir in konstruktiven Gesprächen mit Armin Veh Perspektiven aufzeigen konnten, um im nächsten Jahr in der Bundesliga erfolgreich mitzuspielen", sagte der Frankfurter Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen.

Auch Veh, der seine Verträge grundsätzlich nur um ein Jahr verlängert, ist vom Erfolg überzeugt: "Ich freue mich auf die Herausforderung mit der Eintracht in der Bundesliga und glaube an ein erfolgreiches Abschneiden mit meiner jungen Mannschaft. Ich habe den festen Willen bei Vorstand und Aufsichtsrat erkannt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein."