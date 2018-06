Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Armin Veh hat seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis zum 30. Juni 2013 verlängert. Dies teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

«Ich freue mich auf die Herausforderung mit der Eintracht in der Bundesliga und glaube an ein erfolgreiches Abschneiden mit meiner jungen Mannschaft», sagte der 51-Jährige. «Ich habe den festen Willen bei Vorstand und Aufsichtsrat erkannt, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein.»