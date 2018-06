Köln (SID) - Deutsches Duell im Halbfinale der Champions League: Beim Final Four der Handball-Königsklasse in Köln (26./27. Mai) trifft der neue deutsche Meister THW Kiel auf die Füchse Berlin. Im zweiten Halbfinale messen sich Atlético Madrid und der dänische Spitzenklub AG Kopenhagen. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Die Reihenfolge der Halbfinals am 26. Mai wird vom Europäischen Handball-Verband EHF noch festgelegt. Das Spiel um den dritten Platz und das Finale werden am Sonntag ausgetragen.

"Wir freuen uns auf das Duell mit dem deutschen Meister. Wir sind zwar einmal mehr Außenseiter, aber nicht chancenlos. Nach dem Wunder von Berlin ist jetzt alles möglich", sagte Füchse-Präsident Frank Steffel.

Sabine Holdorf-Schust, Geschäftsführerin des THW Kiel, freut sich über das Los. "Es ist toll, dass auf jeden Fall ein deutsches Team in Finale steht. Wir hoffen natürlich, dass es der THW Kiel sein wird. Es wird aber ganz schwer, die Füchse haben im Viertelfinale gezeigt, dass sie für eine Überraschung gut sind", so Holdorf-Schust.

Die Berliner hatten bei ihrer Champions-League-Premiere auf Anhieb das Halbfinale erreicht, kamen am vergangenen Wochenende trotz eines Elf-Tore-Rückstands aus dem Hinspiel gegen Ademar Leon aber noch weiter. Der THW, Titelträger von 2007 und 2010, hatte sich durch einen ungefährdeten Erfolg im Viertelfinale gegen Zagreb für das Halbfinale qualifiziert.

Im deutschen Finale um den Europacup der Pokalsieger empfängt Altmeister VfL Gummersbach zunächst die SG Flensburg-Handewitt. In dem letztmalig ausgetragenen Wettbewerb hat der VfL die Chance auf den dritten Titelgewinn in Folge. Ab der kommenden Spielzeit wird der Pokalsieger-Cup mit dem EHF-Cup zum neuen EHF Europa Pokal zusammengelegt.

Im EHF-Cup reist Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen zunächst zum französischen Topklub Dünkirchen HB, der im Halbfinale den SC Magdeburg ausgeschaltet hatte. Die genauen Termine für die Hin- und Rückspiele in beiden Wettbewerben wird die EHF in den kommenden Tagen bekannt geben.