Kabul (dpa) - Kurz nach dem Blitzbesuch von US-Präsident Barack Obama in Afghanistan ist Kabul am Morgen von Explosionen erschüttert worden. Ein Selbstmordattentäter der Taliban zündete eine Autobombe. Ein Sprecher der Kabuler Polizei sagte, es habe Opfer gegeben. Der Selbstmordattentäter hatte seinen Wagen vor einem Gebäudekomplex gesprengt, in dem UN-Mitarbeiter und andere westliche Ausländer verkehren. Gemeinsam mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karsai hatte Obama ein Abkommen über die strategische Partnerschaft nach dem geplanten Abzug der internationalen Truppen 2014 unterzeichnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.