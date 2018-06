Washington (dpa) - Präsident Barack Obama hat den Amerikanern ein baldiges Ende des Krieges in Afghanistan versprochen. «Unsere Truppen kommen nach Hause», sagte er in einer Fernsehansprache an die Nation aus Bagram in Afghanistan. Amerika werde an dem mit internationalen Partnern vereinbarten Zeitplan festhalten. Die Afghanen würden bis Ende 2014 voll verantwortlich für die Sicherheit ihres Landes sein, sagte er. Ein früherer Abzug komme nicht infrage. Allerdings blieben auch künftig Amerikaner in dem Land, um afghanische Sicherheitskräfte zu schulen und die Überreste Al-Kaidas zu bekämpfen.

