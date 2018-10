Berlin (dpa) - Ärzte-Sänger Farin Urlaub (48) und sein Kumpel Bela B. (49) achten auf eine gewisse Distanz. «In einer Band befreundet zu sein, das ist viel intensiver als jede andere Art von Freundschaft», sagte Urlaub dem Magazin «Prinz».

«Aber wir blenden auch gewisse Bereiche aus: Wir stellen uns zwar noch Fragen nach dem Privatleben, aber nur bis zu einem gewissen Punkt.» Man müsse aufpassen, dass man nicht so viel teile, so Bela B.. «Wir teilen ja schon so wahnsinnig viel! Ein profanes Beispiel: Essensgeräusche.» Die Berliner Punkrockgruppe gibt es seit 30 Jahren. Laut Farin Urlaub haben die beiden Musiker nach all der Zeit ein «eheähnliches Verhältnis».