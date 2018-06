Bundeskabinett beschließt Benzinpreiskontrolle

Berlin (dpa) - Das Bundeskabinett will den Rekordpreisen an den Tankstellen mit einer «Benzinpolizei» entgegentreten. Beschlossen wurde die Einrichtung einer neuen Meldebehörde, um die gesamte Preispolitik der Ölkonzerne unter staatliche Kontrolle zu stellen. Tankstellenbetreiber müssen künftig Auskunft darüber geben, wann und in welchem Umfang sie die Preise erhöhen oder senken. Das Kabinett beschloss außerdem eine Stärkung der Finanzaufsicht Bafin und die Verlängerung der Bundeswehrmission im Kosovo um ein weiteres Jahr.

Kritik an Merkels Energiewende wächst

Berlin (dpa) - Wirtschaft, Kommunen und Opposition sehen zunehmende Probleme bei der Umsetzung der Energiewende. Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Martin Kannegiesser, sagte, er habe nicht den Eindruck, dass die Folgen genügend durchdacht worden seien. Im schlimmsten Fall würden Betriebsschließungen und Standortverlagerungen drohen, sagte er der «Bild»-Zeitung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte für Nachmittag Branchenvertreter in das Kanzleramt eingeladen.

Schavan will anonyme Plagiatsvorwürfe aufklären

Berlin (dpa) - Bundesbildungsministerin Annette Schavan wehrt sich gegen den anonymen Vorwurf von Plagiaten in ihrer Doktorarbeit. Sie forderte von dem oder den Autoren des Blogs, der sie belastet, sich zu erkennen zu geben. In dem Blog werden zahlreiche Stellen aus ihrer Dissertation vor 32 Jahren aufgeführt. Sie soll damals Quellen nicht immer ausreichend benannt haben. Schavan versprach Aufklärung. Anders als bei früheren Plagiatsvorwürfen gegen Politiker geht es bei Schavan nicht um die Übernahme kompletter Textstellen.

Hollande vor Fernsehduell in Frankreich weiter vorn

Paris (dpa) - Vor dem großen Fernsehduell zur französischen Präsidentschaftswahl hat der Sozialist François Hollande seine Favoritenrolle gehalten. Sein Vorsprung auf Amtsinhaber Nicolas Sarkozy ist allerdings leicht geschrumpft. Mit Spannung erwarteten daher beide Lager das große TV-Duell am Abend. Es soll das erste und einzige direkte Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten werden. Für die Debatte sind ab 21 Uhr zweieinhalb Stunden Sendezeit eingeplant. Fernsehexperten rechneten mit rund 20 Millionen Zuschauern.

Klitschko rät Timoschenko zu Ende des Hungerstreiks

Kiew (dpa) - Der ukrainische Oppositionspolitiker und Profiboxer Vitali Klitschko fürchtet um das Leben der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko. Angesichts der Berichte über eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustands sollte die inhaftierte 51-Jährige ihren Hungerstreik abbrechen, sagte er in Kiew. Die Opposition befinde sich in einem schweren Kampf gegen die Regierung, teilte Klitschko auf der Webseite seiner Partei Udar mit. Daher brauche man die ganze Kraft eines Menschen, hinter dem Millionen Anhänger stehen.

Iran erwartet von Atomgesprächen Aufhebung der Sanktionen

Teheran (dpa) - Drei Wochen vor der Fortsetzung der Atomgespräche mit dem Iran hat Teheran seine Forderung nach dem Ende der internationalen Sanktionen bekräftigt. Andernfalls werde es bei dem Treffen am 23. Mai in Bagdad keine Fortschritte geben, warnte ein enger Vertrauter des obersten iranischen Führers, Ajatollah Ali Chamenei. Der Westen müsse erkennen, dass mit Druck auf den Iran nichts zu erreichen sei. Die internationale Gemeinschaft hatte die Atomgespräche mit dem Iran am 14. April wieder aufgenommen.