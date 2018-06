THW Kiel zum 17. Mal deutscher Handball-Meister

Kiel (dpa) - Der THW Kiel ist zum 17. Mal deutscher Handball-Meister. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Dienstagabend ihre Heimpartie gegen den SC Magdeburg mit 32:27 (15:13) und sind damit fünf Spieltage vor Saisonende in der Bundesliga nicht mehr einzuholen. Bislang haben die Norddeutschen nicht einen Punkt abgegeben und führen die Tabelle mit unerreichten 58:0 Punkten an. Die zweitplatzierte SG Flensburg-Handewitt hat elf Punkte (47:11) Rückstand. Titelverteidiger HSV Hamburg ist nur Vierter (45:13) und muss um einen Champions-League-Startplatz bangen.

Halles Basketballerinnen schaffen Ausgleich in Finalserie

Halle (dpa) - Die Basketballerinnen des SV Halle haben in der Playoff-Finalserie um die deutsche Meisterschaft den 1:1-Ausgleich geschafft. Die Saalestädterinnen bezwangen am Dienstag den BV Wolfenbüttel mit 93:84 (49:32). Die erste Partie hatte die Mannschaft aus Niedersachsen mit 61:54 gewonnen. Das dritte Duell in der Serie Best-of-Five findet am Samstag in Wolfenbüttel statt.

Tommy Haas im Achtelfinale von München

München (dpa) - Tennis-Altstar Tommy Haas hat beim Münchner ATP-Turnier das Achtelfinale erreicht. In seinem Auftaktmatch dominierte der einstige Weltranglisten-Zweite am Dienstag seinen Landsmann Michael Berrer nach Belieben und schlug den Stuttgarter nach nur 51 Minuten mit 6:0, 6:2. In der Runde der letzten 16 wartet am Mittwoch der französische Topfavorit Jo-Wilfried Tsonga. Philipp Petzschner verabschiedete sich dagegen frühzeitig. Der Bayreuther verlor gegen den Russen Michail Juschni mit 5:7, 5:7. Alonso Schnellster beim Formel-1-Testauftakt in Mugello

Mugello (dpa) - Fernando Alonso ist beim verregneten Auftakt der Formel-1-Tests in Mugello die Bestzeit gefahren. Auf der Hausstrecke seines Ferrari-Teams war der Spanier am Dienstag mehr als 1,2 Sekunden schneller als Mark Webber im Red Bull. Dritter wurde Jean-Eric Vergne im Toro Rosso. Mercedes-Pilot Nico Rosberg belegte den fünften Platz. Allerdings konnten alle Teams wegen des schlechten Wetters in der Toskana nur ein Rumpfprogramm absolvieren. Michael Schumacher kam am Nachmittag auf keine gezeitete Runde.

Italiener Moser gewinnt Frankfurter Frühjahrsklassiker

Frankfurt/Main (dpa) - Der Italiener Moreno Moser hat die 51. Auflage des Frankfurter Frühjahrsklassikers gewonnen. Der Radprofi aus dem Team Liquigas-Cannondale setzte sich am Dienstag nach 200 Kilometern «Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt» vor seinem deutschen Teamkollegen Dominique Nerz durch. Tony Martin wurde bei seinem Comeback nach einer schweren Kieferverletzung Vierter. Damit gab es erstmals seit 2008 keinen deutschen Sieger bei der traditionellen Veranstaltung, die früher Rund um den Henninger Turm hieß.

Roy Hodgson zum neuen England-Coach ernannt

London (dpa) - Der englische Fußballverband FA hat Roy Hodgson zum Coach der Nationalmannschaft ernannt. Der 64-Jährige, bis Saisonende noch beim Premier-League-Club West Bromwich Albion unter Vertrag, werde für die kommenden vier Jahre für die «Three Lions» verantwortlich sein, teilte die FA am Dienstag in London mit. Hodgson war der einzige, mit dem die FA-Verantwortlichen Verhandlungen aufgenommen hatten. Der von den Medien favorisierte Tottenham-Hotspur-Trainer Harry Redknapp war aus dem Rennen. Hodgson folgt auf den im Februar zurückgetretenen Italiener Fabio Capello.