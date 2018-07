1899 Hoffenheim verpflichtet Nationaltorwart Wiese

Zuzenhausen (dpa) - 1899 Hoffenheim hat Nationaltorwart Tim Wiese von Werder Bremen verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau am Mittwochabend mitteilte, wechselt der 30-Jährige zur neuen Saison ablösefrei nach Zuzenhausen. Wiese unterschreibt den Angaben zufolge einen Vertrag bis zum 30. Juni 2016. Damit erhält der bisherige Stammtorwart Tom Starke große Konkurrenz. Kurz vor Wieses Transfer hatte Hoffenheim bereits den Wechsel von Stürmer Eren Derdiyok von Bayer Leverkusen bekanntgegeben.

Super-Messi: Hattrick zum 4:1 von Barca gegen Malaga

Barcelona (dpa) - Superstar Lionel Messi hat den FC Barcelona mit einem Hattrick zum 4:1 (2:1) gegen den FC Malaga geführt. Mit seinen Liga-Treffern 44, 45 und 46 setzte sich der Weltfußballer zugleich allein an die Spitze der Torjägerliste. Messi verwandelte am Mittwochabend zunächst zwei Strafstöße (35. und 59. Minute), danach machte er mit dem 4:1 (64.) den 27. Saisonsieg der Katalanen perfekt. Nur mit einem Sieg bei Athletic Bilbao konnte Real Madrid am späten Abend seinen 32. Meistertitel zwei Spieltage vor dem Saisonende vorzeitig perfekt machen.

Claudia Pechstein will ARD auf Schadensersatz verklagen

Berlin (dpa) - Claudia Pechstein will in der Affäre um UV-Bestrahlungen am Thüringer Olympiastützpunkt eine Schadensersatzklage gegen die ARD stellen. Dies teilte die Berlinerin am Mittwoch mit. Die ARD hatte in der Sportschau am 29. Januar berichtet, Pechstein habe zu den Patienten des Erfurter Mediziners Andreas Franke gehört. Die fünfmalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin, die Doping stets bestritten hat, wirft der ARD nun Rufmord vor.

Durchbruch: Erstmals Dopingsperre durch Bio-Pass

Monaco (dpa) - Die Dopingfahnder des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF feiern einen historischen Durchbruch: Der portugiesische Langstreckenläufer Helder Ornelas ist als erster Athlet aufgrund von Unstimmigkeiten in seinem Biologischen Pass für vier Jahre gesperrt worden. Dies teilte die IAAF am Mittwoch mit. Dopingsperren aufgrund abnormer Werte im Athletenpass sind vom Weltverband bisher noch nie verhängt worden. Der 38 Jahre alte Ornelas lief bei den Olympischen Spielen in Sydney die 5000 Meter und bestritt 2008 in Peking den olympischen Marathon.

Tennis-Altstar Haas schlägt Top-Favorit Tsonga in München

München (dpa) - Tommy Haas hat beim ATP-Tennisturnier in München überraschend den Weltranglistenfünften Jo-Wilfried Tsonga ausgeschaltet und steht als erster deutscher Profi im Viertelfinale. Der 34-Jährige setzte sich am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den favorisierten Franzosen nach einer Stunde deutlich mit 6:1, 6:4 durch. Nun trifft Haas auf den an Nummer acht gesetzten Marcos Baghdatis aus Zypern. Haas' Landsmänner Dustin Brown und Matthias Bachinger waren zuvor im Achtelfinale gescheitert.

NFL-Skandal: Weitere Strafen für New Orleans Saints

New Orleans/Boston (dpa) - Im Skandal um die Kopfprämien der New Orleans Saints hat die National Football League am Mittwoch weitere Strafen verhängt. Linebacker Jonathan Vilma ist für die komplette kommende Saison gesperrt worden. Des weiteren wurden die Profis Will Smith für vier Spiele, Scott Fujita (jetzt Cleveland Browns) für drei Spiele und Anthony Hargrove (jetzt Green Bay Packers) für acht Spiele sanktioniert. Die NFL hatte nach eingehenden Untersuchungen beim Meister von 2010 Anfang März öffentlich gemacht, dass zwischen 2009 und 2011 Extra-Prämien an Spieler gezahlt wurden, die gegnerische Akteure gezielt verletzten oder spielunfähig gemacht haben.