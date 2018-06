Hamburg (dpa) - Die IG Metall hat im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie die Warnstreiks fortgesetzt. In Berlin legten am Morgen Beschäftigte von Procter & Gamble die Arbeit nieder, bis zu 200 Mitarbeiter sollen an dem Ausstand teilnehmen. In Düsseldorf beteiligten sich 800 Arbeiter der Frühschicht im Daimler-Werk am Warnstreik. Die IG Metall ruft in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen und Berlin zum Ausstand auf. Sie fordert 6,5 Prozent mehr Geld, mehr Mitbestimmung bei Leiharbeit und die unbefristete Übernahme von Lehrlingen.

