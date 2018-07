Hamburg/Berlin (dpa) - Die IG Metall hat am Mittwoch im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie die Warnstreiks fortgesetzt. In Berlin legten am Morgen Beschäftigte von Procter & Gamble die Arbeit nieder, bis zu 200 Mitarbeiter sollten nach Gewerkschaftsangaben an dem Ausstand teilnehmen.

In Düsseldorf hätten sich 800 Arbeiter der Frühschicht im Daimler-Werk am Warnstreik beteiligt. In Bayern sammelten sich rund 180 Beschäftigte des Autozulieferers Faurecia in Geiselhöring vor dem Firmengelände.

Die IG Metall ruft am Mittwoch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen und Berlin zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft rechnet mit tausenden Teilnehmern. Seit Ende der Friedenspflicht am 28. April gab es bereits erste Warnstreiks mit knapp 1000 Teilnehmern im Südwesten und knapp 5000 im Tarifgebiet Mitte. Im Bezirk Küste sind für Donnerstag erste Aktionen geplant.

Die IG Metall fordert für die rund 3,6 Millionen Beschäftigten der Branche 6,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate sowie mehr Mitbestimmung bei Leiharbeit und die unbefristete Übernahme von Lehrlingen. Die Arbeitgeber haben bislang 3 Prozent mehr Geld auf 14 Monate angeboten, die übrigen Forderungen aber abgelehnt.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 8. Mai in Baden-Württemberg angesetzt, tags darauf kommen die Tarifparteien des Bezirks Küste in Bremen zusammen.