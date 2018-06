Espoo (dpa) - Nokia hat eine beispiellose Welle von Patentklagen gestartet. Der finnische Handy-Riese wirft den Konkurrenten HTC, RIM und Viewsonic die Verletzung von insgesamt 45 Patenten vor.

Neben den USA ist Deutschland der zentrale Schauplatz: Nokia klagt vor den Landgerichten in Düsseldorf, Mannheim und München. Dabei geht es um Technik wie Antennen und Strom-Verwaltung sowie Software-Patente etwa für Verschlüsselung oder Menü-Anzeigen, wie das Unternehmen am Mittwoch erläuterte. Nokia hatte sich in den erbitterten Patentkriegen der Mobilfunk-Branche zuletzt eher zurückgehalten. Ein schlagzeilenträchtiger Streit mit Apple war seinerzeit gütlich beigelegt worden.

Nokia-Mitteilung