Paris (dpa) - Mit einem großen TV-Duell zwischen Nicolas Sarkozy und François Hollande ist der französische Präsidentschaftswahlkampf in die entscheidende Schlussphase gegangen. Um 21.00 Uhr begann am Abend der erste und einzige direkte Schlagabtausch vor der Stichwahl am Sonntag. In beiden Lagern wurde die Rededebatte als mögliche Vorentscheidung im Rennen um die nächste Präsidentschaft gewertet. In Umfragen lag der sozialistische Herausforderer Hollande bis zuletzt klar vor dem konservativen Amtsinhaber Sarkozy.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.