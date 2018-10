Frankfurt/Main (dpa) - Enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA sowie schwindende Zinssenkungsfantasien in Europa haben den Dax am Donnerstag wieder unter 6700 Punkte gedrückt.

Nach einem überwiegend freundlichen Verlauf gab der Leitindex zum Handelsschluss 0,24 Prozent auf 6694,44 Punkte ab. Mehrere starke Quartalsberichte hatten das Börsenbarometer am Morgen noch bis auf rund 6792 Punkte nach oben geschoben. Der MDax rettete zum Schluss ein kleines Plus von 0,20 Prozent auf 10 850,14 Punkte, der TecDax hielt sich kaum verändert bei 795,92 Punkten. Das war ein Plus von 0,08 Prozent.

Die Tagesagenda war mit einer wahren Zahlenflut von alleine zehn Unternehmen aus dem Dax, Anleiheauktionen in Frankreich und Spanien, der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie mit US-Konjunkturdaten gut gefüllt. Nachdem die EZB zunächst für etwas Ernüchterung gesorgt hatte, folgten bald darauf enttäuschende Daten aus den USA. Im April hatte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA überraschend stark eingetrübt. Marktstratege Robert Halver von der Baader Bank sah daher Grund genug für eine «Moll-Stimmung» im Dax. Mit Hochspannung dürfte nun der am Freitag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht erwartet werden.

Gefragt waren im Dax vor allem die Aktien von BMW, die um 0,86 Prozent auf 71,68 Euro stiegen und bei 73,95 Euro wieder ihr Rekordhoch vom März dieses Jahres erreichten. Der Autobauer war im ersten Quartal weiter auf Erfolgskurs geblieben. Die Fresenius-Papiere gehörten mit plus 1,79 Prozent ebenfalls zur Spitzengruppe im Leitindex. Der Medizinkonzern, der den Kliniksbetreiber Rhön übernehmen will, hatte seinen angehobenen Ausblick erneut bekräftigt und zudem einen Gewinnanstieg im ersten Quartal gemeldet.

Ein unerwartet hoher Quartalsverlust drückte die Aktien von HeidelbergCement dagegen um 3,44 Prozent ins Minus. Verantwortlich waren kräftig gestiegene Energiekosten und ein kalter Jahresstart in Europa. Mit einem Abschlag von 3,14 Prozent gingen die Infineon-Papiere aus dem Tag. Zwar hatte der Halbleiterkonzern seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtgeschäftsjahr leicht angehoben, Börsianer verwies allerdings auf einen leicht negativen Kommentar von Morgan Stanley. Die Ziele, hatte der Analyst des US-Bank kritisch angemerkt, lägen lediglich im Rahmen der Markterwartungen.

Dass der Nivea-Hersteller Beiersdorf die ersten Früchte seines Konzernumbaus ernten kann, honorierten die Investoren. Die Aktie stieg um 0,30 Prozent, am Morgen hatte das Papier bei 55,67 Euro sogar den höchsten Stand seit November 2007 erreicht. Im MDax rückten die Aktien von Hannover Rück um 3,79 Prozent vor. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer war dank ausgebliebener Naturkatastrophen und lukrativer Finanzgeschäfte mit einem überraschend kräftigen Gewinnsprung in das Jahr gestartet.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,14 Prozent auf 2287,10 Punkte. Der Pariser Cac 40 gab ebenfalls leicht nach, während der britische Footsie leicht zulegte. In den USA sanken die wichtigsten Aktienindizes zum europäischen Börsenschluss moderat.

Am deutschen Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,33 Prozent am Vortag auf 1,31 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 133,04 Punkte und der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 141,68 Punkte. Der Euro erholte sich bis zum Abend leicht und stand bei 1,3146 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3123 (Mittwoch: 1,3131) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7620 (0,7616) Euro.