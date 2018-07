Frankfurt/Main (dpa) - Ein Dämpfer für Zinssenkungsfantasien hat den Dax am Donnerstag einen Großteil seiner Gewinne gekostet.

Gestützt auf gute Unternehmensergebnisse war es für den deutschen Leitindex in der Spitze um 1,21 Prozent nach oben gegangen, bevor das Plus bis zum Nachmittag auf 0,34 Prozent auf 6733 Punkte zusammenschmolz. Im MDax blieb ein Plus von 0,30 Prozent auf 10 861 Punkte, der TecDax stieg um 0,32 Prozent auf 798 Punkte.

Die Tagesagenda war mit einer wahren Zahlenflut von alleine zehn Unternehmen aus dem Dax, Anleiheauktionen in Frankreich und Spanien, der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie Daten vom US-Arbeitsmarkt gut gefüllt.

Vor allem die EZB sorgte am Nachmittag für etwas Ernüchterung. «Insgeheim haben einige ein bisschen darauf spekuliert, dass die EZB vielleicht schon jetzt die Notwendigkeit sieht, mit einer Zinssenkung dem Wirtschaftswachstum etwas unter die Arme zu greifen», sagte Händler Markus Huber von ETX Capital. Diese Hoffnungen wurden aber auf der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung etwas gedämpft. Positiv kam indes die unerwartet geringe Anzahl von Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe an.

Gefragt waren im Dax vor allem die Aktien von BMW, die um 2,73 Prozent stiegen. Der Autobauer blieb auch im ersten Quartal auf Erfolgskurs. Mit einer deutlichen Steigerung des operativen Gewinns übertraf das Unternehmen die Markterwartungen. Fresenius gehörten mit plus 1,61 Prozent ebenfalls zur Spitzengruppe im Leitindex. Der Medizinkonzern hat seinen mit der Milliardenofferte für den Konkurrenten Rhön-Klinikum angehobenen Ausblick erneut bekräftigt. Zudem meldete er einen Gewinnanstieg im ersten Quartal.

Ein unerwartet hoher Quartalsverlust drückte die Aktien von HeidelbergCement dagegen um 2,37 Prozent. Verantwortlich waren kräftig gestiegene Energiekosten und ein kalter Jahresstart in Europa. Die Infineon-Papiere fielen nach Zahlen mit minus 3,58 Prozent an das Dax-Ende.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,33 Prozent am Vortag auf 1,31 Prozent. Der Rentenindex Rex um 0,16 Prozent auf 133,04 Punkte, während der Bund-Future um 0,18 Prozent nachgab auf 141,39 Punkte. Der Euro fiel weiter. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3123 (Mittwoch: 1,3131) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7620 (0,7616) Euro.