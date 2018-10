Frankfurt/Barcelona (dpa) - Europas Währungshüter hätten den Ort für ihre auswärtige Sitzung nicht passender wählen können: Beim Treffen in Barcelona heute kann sich der EZB-Rat unmittelbar ein Bild von Spaniens Problemen machen.

Obwohl sich die Lage an den Finanzmärkten insgesamt wieder zuspitzte, erwarten Volkswirte zunächst keine weiteren Krisenmaßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB). Banken und Politik sollten die jüngste Flut billigen Geldes zu Reformen nutzen, hatte Notenbank-Präsident Mario Draghi Anfang April betont. Den Leitzins im Euroraum dürfte die EZB nach Einschätzung von Experten auf dem Rekordtief von 1,0 Prozent belassen.

Die Sitzung in Barcelona war lange geplant. Dennoch dürfte die Lage in Spanien nun in den Mittelpunkt rücken - auch deshalb, weil Spaniens Notenbank-Präsident Miguel Fernández Ordóñez an der EZB-Pressekonferenz am Nachmittag teilnehmen wird. Immobilienblase und Bankenkrise, Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit belasten die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Gegen die Sparpläne der Regierung formiert sich Widerstand, schlechtere Bonitätsnoten der Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) setzen Madrid zusätzlich unter Druck. Aus Sorge vor Krawallen linksradikaler Gruppen zur EZB-Sitzung wurde ein Großaufgebot an Sicherheitskräften zusammengezogen: Insgesamt 8000 Beamte sind im Einsatz.