Boston (SID) - Der ehemalige amerikanische Football-Star Junior Seau ist tot. Die Polizei fand den 43-Jährigen leblos in seinem Schlafzimmer im kalifornischen Oceanside. Der Internetseite tmz.com zufolge soll sich der ehemalige Profi der San Diego Chargers, Miami Dolphins und New England Patriots mit einer Waffe selbst in die Brust geschossen haben.

"Jeder bei den San Diego Chargers steht unter Schock und kann es nicht glauben", ließ der Verein in einer Mitteilung verlauten. Seau wurde zwölfmal in den Pro Bowl gewählt, an dem jährlich die besten Profis teilnehmen.