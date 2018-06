Hamburg (SID) - 20 Tage vor Beginn der neuen Saison der Fußball-Bundesliga richtet der Hamburg SV den "Liga-total!"-Cup als ersten großen Härtetest aus. Bei der vierten Auflage des Turniers (4. und 5. August) 2012 stehen sich in der Imtech Arena der deutsche Meister Borussia Dortmund, Rekordchampion Bayern München, Gastgeber HSV und dessen Nordrivale Werder Bremen gegenüber. Das gab der HSV auf seiner Website bekannt.

In der ersten Halbfinal-Begegnung am Samstag um 16.45 Uhr treffen der HSV und Titelverteidiger Dortmund aufeinander, in der zweiten Partie (18.35 Uhr) spielen Bremen und die Bayern um das Erreichen des Endspiels. Das Spiel um Platz drei und das Finale finden am Sonntag statt.

Im vergangenen Jahr hatte der "Liga-total!"-Cup in der neuen Arena des FSV Mainz 05 stattgefunden.