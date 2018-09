Ingolstadt (SID) - Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat den Vertrag mit Angreifer Moritz Hartmann um ein weiteres Jahr bis 2013 verlängert. Der 25-Jährige war 2009 vom 1. FC Köln nach Ingolstadt gewechselt und erzielte in bisher 90 Pflichtspielen für die Oberbayern 31 Treffer. Hartmann fällt wegen eines Innenbandrisses im Knie allerdings seit Wochen aus. In der Hinrunde waren ihm in 16 Einsätzen sechs Treffer gelungen.

"Moritz ist ein verdienter Spieler bei uns. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und sicher, dass uns seine Rückkehr zur Mannschaft gut tun wird", sagte Sportdirektor Thomas Linke.