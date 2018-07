Brüssel (dpa) - Sämtliche 27 Mitglieder der EU-Kommission werden den Spielen der Fußball-Europameisterschaft in der Ukraine fernbleiben. Dies teilte ein Sprecher der Kommission am Donnerstag in Brüssel mit.

Es sei ein Signal, «dass man nicht zufrieden ist mit der Art und Weise, wie mit (der Oppositonsführerin) Julia Timoschenko umgegangen wird».