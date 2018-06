Oldenburg (dpa) - BAP-Sänger Wolfgang Niedecken fühlt sich fitter als vor seinem Schlaganfall im vergangenen Jahr. Seit er entlassen wurde, sei er jeden Morgen eine Stunde auf dem Heimtrainer und gucke sich dabei Videos an, sagte der Kölner Musiker der «Nordwest-Zeitung». Im Gegensatz zu früher gehe er in Hotels in den Fitnessraum und achte sehr viel auf ordentliche Ernährung, sagte Niedecken. Anfang November war die schwere Erkrankung des Sängers bekanntgeworden. Nach dem Schlaganfall hätten ihm anfangs die Worte gefehlt, teilweise habe er Lähmungserscheinungen gehabt.

