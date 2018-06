Washington (dpa) - Der chinesische Bürgerrechtler Chen Guangcheng hat den USA schwere Vorwürfe gemacht. Sie hätten ihn getäuscht, als er die US-Botschaft in Peking verlassen habe, sagte der blinde Dissident CNN. Er habe die USA um Hilfe gebeten, damit er und seine Familie China verlassen könnten, teilte der Sender nach einem Telefongespräch mit Chen Guangcheng mit. Der Bürgerrechtler befindet sich derzeit in einem Krankenhaus in Peking. An die Adresse von Außenministerin Hillary Clinton meinte er: «Ich hoffe, sie kann meiner ganzen Familie helfen, China zu verlassen.»

