Robben verlängert beim FC Bayern München bis 2015

München (dpa) - Arjen Robben hat seinen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um zwei Jahre bis 2015 verlängert. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mit. «Wir sind sehr glücklich», erklärte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Er bezeichnete den 28 Jahre alten niederländischen Nationalspieler als einen «Garanten» für eine weitere erfolgreiche Zukunft des Vereins. Robben war im Sommer 2009 für 24 Millionen von Real Madrid nach München gewechselt.

Löw: Pokalfinale statt Sardinien - Härtefälle bei EM-Nominierung

München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird ohne Bundestrainer Joachim Löw ins erste EM-Trainingslager nach Sardinien aufbrechen. Der DFB-Cheftrainer wird am 11. Mai nach dem Treffpunkt des vorläufigen EM-Kaders in Frankfurt am Main nicht mit nach Italien reisen, sondern erst einen Abstecher nach Berlin machen. Dort wird Löw einen Tag später das Pokalfinale zwischen dem deutschen Meister Borussia Dortmund und dem FC Bayern München beobachten, bei dem ein großer Teil seiner EM-Kandidaten im Einsatz sein wird. Erst im Anschluss wird Löw nach Sardinien reisen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bestätigte.

Mainz verlängert Vertrag mit Trainer Tuchel

Mainz (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 setzt langfristig auf Trainer Thomas Tuchel. Die Rheinhessen haben den bis 2013 laufenden Vertrag des 38-Jährigen am Donnerstag vorzeitig um zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2015 verlängert. «Er ist der wichtigste Mosaikstein in unseren Planungen für die Zukunft», erklärte Mainz-Manager Christian Heidel. Tuchel hatte die 05er im Sommer 2009 übernommen und kann nach bisher 101 Bundesligaspielen eine positive Bilanz vorweisen: 39 Siege, 27 Remis, 35 Niederlagen.

Wolfgang Wolf bleibt Trainer bei Absteiger Hansa Rostock

Rostock (dpa) - Wolfgang Wolf bleibt auch in der 3. Fußball-Liga Trainer des FC Hansa Rostock. Der 54-Jährige verlängerte am Donnerstag seinen Vertrag bei dem als Absteiger aus der 2. Bundesliga feststehenden Club um Jahr bis zum 30. Juni 2013. «Wir möchten mit einer begeisterungsfähigen Mannschaft die Mission Wiederaufstieg im Sommer beginnen», begründete Wolf seine Entscheidung. Er hatte im Dezember 2011 die Nachfolge des glücklosen Peter Vollmann angetreten.

Podolski fehlt wegen Magen-Darm-Problemen beim Training

Köln (dpa) - Ausgerechnet vor dem Abstiegsfinale in der Fußball-Bundesliga könnte Lukas Podolski beim 1. FC Köln ausfallen. Wegen Magen-Darm-Problemen konnte der am Saisonende scheidende Nationalstürmer am Donnerstag nicht am Training des Tabellen-16. teilnehmen. Eine entsprechende Meldung des Kölner «Express» bestätigte der Club. Dennoch hofft Interimstrainer Frank Schaefer, dass Podolski rechtzeitig bis zum Heimspiel gegen Bayern München am Samstag wieder fit wird.

Boulahrouz verlässt den VfB Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Khalid Boulahrouz verlässt zum Saisonende den VfB Stuttgart. Fredi Bobic, der Sportdirektor des schwäbischen Fußball-Bundesligisten, bestätigte am Donnerstag den Abschied. Wohin Boulahrouz nach vier Jahren in Stuttgart geht, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise kehrt der niederländische Nationalverteidiger in seine Heimat zurück. Der VfB muss in der kommenden Saison den Etat für die Profis gewaltig reduzieren. Boulahrouz ist mit angeblich drei Millionen Euro Jahresgehalt zu teuer.

1. FC Nürnberg verpflichtet Stuttgarter Gebhart

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg verstärkt sich für die kommende Bundesliga-Saison mit Fußball-Profi Timo Gebhart vom VfB Stuttgart. Beide Vereine meldeten am Donnerstag auf ihren Internetseiten eine grundsätzliche Einigung über den Transfer. Der 23 Jahre alte Offensivspieler erhält beim «Club» einen Vierjahresvertrag bis 2016. Über die Ablösesumme sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es seitens der Vereine. Sie soll sich nach Medienberichten auf rund eine Million Euro belaufen.

Florenz-Trainer Rossi verprügelt Spieler - Entlassung

Florenz (dpa) - Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat seinen Trainer Delio Rossi entlassen, weil er seinen eigenen Spieler verprügelt hat. Im Serie-A-Spiel gegen Novara Calcio schlug der Coach am Mittwochabend mehrfach auf Adem Ljajic ein. Der Serbe hatte sich zuvor lautstark und mit höhnischen Gesten über seine Auswechslung in der 32. Minute beschwert. Club-Präsident Andrea Della Valle entließ Rossi noch am Abend des 36. Spieltags, obwohl sich der Coach entschuldigte.

Doping-Affäre bei Olympia-Gastgeber: Ringer positiv getestet

London (dpa) - Das Gastgeberteam für die Olympischen Spiele in London hat seine erste Doping-Affäre: Die große britische Medaillenhoffnung, der Ringer Miroslav Dykun, ist in der A-Probe positiv getestet worden und wurde umgehend suspendiert, teilte der britische Ringerverband am Donnerstag mit. Vermutlich handele es sich um Substanzen aus der Gruppe der Amphetamine. Sollte das Ergebnis in der B-Probe bestätigt werden, droht dem gebürtigen Ukrainer eine zweijährige Dopingsperre.

Martin Schmitt setzt Skisprung-Karriere fort

Frankfurt/Main (dpa) - Skispringer Martin Schmitt setzt seine Karriere fort. Der 34 Jahre alte Routinier hat damit alle Spekulationen um einen möglichen Rücktritt beendet. In der vergangenen Saison war Schmitt nach schwachen Leistungen zur Halbzeit der Vierschanzentournee aus dem Weltcup-Aufgebot gestrichen worden; eine hartnäckige Sehnenreizung im Knie verhinderte ein Comeback. «Auch wenn die letzte Saison enttäuschend verlief, habe ich die Freude und Motivation fürs Skispringen nicht verloren», versicherte Schmitt.

US-Geschäftsmann will insolvente Glasgow Rangers übernehmen

Glasgow (dpa) - Der insolvente schottische Rekordchampion Glasgow Rangers könnte bald in die Hände des US-amerikanischen Geschäftsmanns Bill Miller übergehen. Wie die Insolvenzverwalter am Donnerstag auf der Homepage des Fußball-Vereins mitteilten, ist ein Angebot von ihm eingegangen. «Dieses haben wir angenommen, und er ist nun der bevorzugte Kaufinteressent.» Miller will den Angaben zufolge das Geschäft bis zum Ende dieser Saison abwickeln. Die Rangers waren im Februar als bisher größter britischer Club in die Insolvenz gegangen. Sie sollen Recherchen des Senders BBC zufolge bis zu 15 Millionen Pfund Steuerschulden haben.

BVB-Meistertrio im polnischen EM-Kader

Warschau (dpa) - Mit dem Meistertrio Jakub Blaszczykowski, Robert Lewandowski und Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund tritt Polens Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land an. Neben den drei BVB-Profis berief Auswahlcoach Franciszek Smuda am Mittwochabend den Bremer Sebastian Boenisch, Artur Sobiech von Hannover 96 und den Mainzer Eugen Polanski als weitere Bundesliga-Profis in seinen vorläufigen Kader für die EM in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli). Ebenfalls im Aufgebot steht Adam Matuszczyk vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.