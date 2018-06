Saarbrücken (dpa) - Knapp sechs Wochen nach der Wahl im Saarland hat die CDU den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt. Bei einem Landesparteitag in Saarbrücken stimmten alle 350 anwesenden Delegierten dafür. Übergeordnetes Ziel des Regierungsbündnisses unter Führung von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist es, die Eigenständigkeit des Saarlandes zu sichern. Dazu wollen sie kräftig sparen. Am Abend will auch noch die SPD über den Vertrag abstimmen.

