London (dpa) - Samsung schickt ein neues Spitzen-Smartphone auf iPhone-Jagd. Das am Donnerstag vorgestellte Galaxy S3 hat einen großen Bildschirm mit einer Diagonale von 4,8 Zoll (12,2 cm) und unterstützt zumindest in einigen Ländern den schnellen LTE-Datenfunk, wie Samsung am Donnerstagabend mitteilte.

Die Hauptkamera hat eine Auflösung von acht Megapixeln. An Bord ist auch ein NFC-Funkchip, mit dem mobile Bezahldienste umgesetzt werden können. Die dritte Generation des Galaxy S läuft mit der neuesten Version des Google-Betriebssystems Android.

Als Konkurrenten für Apples «persönlichen Assistenten» Siri, mit dem sich Nutzer des neuesten Modells iPhone 4S unterhalten können, verspricht Samsung beim Galaxy S3 ebenfalls eine intelligente Sprachsteuerung. Damit könne man zum Beispiel den Wecker am Morgen mit einem Wort um Aufschub bitten. Zudem erkennt das Telefon das Gesicht seines Besitzers. Mit der Funktion «AllShare Cast» kann man Inhalte einfach auf Fernsehgeräte bringen.

Die Batterie kann auch kabellos aufgeladen werden. Das Telefon soll Ende Mai zunächst in Europa auf den Markt kommen.

Samsung hat sich im vergangenen Quartal nach Berechnungen von Marktforschern wieder an die Spitze des Smartphone-Marktes vor Apple mit seinem iPhone gesetzt. Nach Zahlen der Firma IDC kam Samsung auf 42 Millionen verkaufte Computer-Telefone und einen Marktanteil von knapp 30 Prozent. Der südkoreanische Konzern gibt selbst keine Absatzzahlen bekannt, die Berechnungen der Marktforscher sind die einzige Orientierung.

Apple verkaufte in dieser Zeit 35,1 Millionen iPhones. Die beiden Unternehmen füllen zusammen mehr als die Hälfte des Smartphone-Marktes aus und lassen Rivalen immer weniger Platz. Was die Gewinne angeht, ist Apple sowieso einsame Spitze in der Branche, weil die iPhones teurer sind und Samsung zahlreiche günstigere Smartphone-Modelle im Angebot hat.

Samsung und Apple stecken in einem erbitterten Patentkrieg fest. Apple hatte den weltweit geführten Streit losgetreten, weil es Technik und Design seines iPhones von Samsung kopiert sah.

Die Vorstellung des Galaxy S3 dürfte die Lage nicht entspannen. Apple-Fans beim Kurznachrichtendienst Twitter fühlten sich etwa von der Sprachsteuerung sofort an Siri erinnert und von «AllShare Cast» an die Apple-Funktion AirPlay. In dem Patentstreit soll im Juli ein großer Prozess in Kalifornien mit gegenseitigen Vorwürfen beginnen. Das Gericht ordnete zunächst eine letzten Verhandlungsrunde an, die am 21. und 22. Mai steigen soll.

Der Bildschirm des Galaxy S3 ist mit 4,8 Zoll außerordentlich groß. Andere Android-Modelle kommen zum Beispiel auf 4,3 oder 4,5 Zoll. Apple begnügt sich bei den iPhones seit der ersten Generation mit 3,5 Zoll.

Samsung-Mitteilung