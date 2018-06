Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki und Meister Dallas Mavericks stehen in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA kurz vor dem Aus. Das Team des Würzburgers verlor mit 79:95 auch das dritte Spiel der Serie gegen die Oklahoma City Thunder.

In der heimischen Arena waren die Mavericks bei der blamablen Niederlage chancenlos. Zuvor hatten sie zweimal in Oklahoma nur knapp in der Schlussphase verloren. Thunder braucht somit nur noch einen Sieg zum Einzug ins Viertelfinale.

Der schlecht aufgelegte Nowitzki erzielte lediglich 17 Punkte. Bei ihrer zweithöchsten Playoff-Pleite hatte Dallas nur eine Trefferquote von 34 Prozent. Bei den Gästen, die unter anderem zwölf Drei-Punkte-Würfe verwandelten, erzielte Kevin Durant 31 Zähler. Die vierte Partie findet am Samstag ebenfalls in Dallas statt.