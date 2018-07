Stockholm (dpa) - In Finnland und Schweden beginnt heute die 76. Eishockey-WM. Zum Auftakt spielt in Helsinki das Team der USA gegen Frankreich. Nur eine Stunde später startet Deutschland gegen Aufsteiger Italien in Stockholm ins Turnier. Weitere Vorrundengegner Deutschlands sind Lettland, Russland, Schweden, Dänemark, Norwegen und Tschechien. Ziel des deutschen Teams ist die erneute Qualifikation für das Viertelfinale. Auch die Gastgeber starten am Abend. In Helsinki spielt Titelverteidiger Finnland gegen Weißrussland. In Stockholm trifft Schweden auf Norwegen.

