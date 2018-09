Los Angeles (SID) - Die Los Angeles Kings stehen in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL vor dem Einzug ins Play-off-Halbfinale. Die Kings besiegten die St. Louis Blues mit 4:2 und führen in der best-of-seven-Serie mit 3:0. Damit haben sie nun vier Matchbälle, um erstmals seit 1993 wieder die Vorschlussrunde zu erreichen.

Spannender geht es zwischen den New Jersey Devils und den Philadelphia Flyers zu. Die Devils gewannen das dritte Spiel mit 4:3 nach Verlängerung und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung.