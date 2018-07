Köln (SID) - Auch der Meistertitel mit Real Madrid hat Fußball-Nationalspieler Mesut Özil nicht über das Champions-League-Aus gegen Bayern München hinweg getröstet. "Vielleicht kurzfristig. Aber der Frust kommt wieder - spätestens dann, wenn es Richtung Finale geht", sagte der 23-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung. "Wir müssen eben in der neuen Saison einen neuen Anlauf nehmen." Für das Finale der Königsklasse gegen den FC Chelsea am 19. Mai in München drücke er "jetzt Bayern die Daumen".

Real war im Halbfinale erst im Elfmeterschießen an den Bayern gescheitert. Am Mittwoch holte Özil mit den Königlichen dafür seinen ersten Meistertitel in Spanien, den ersten für Madrid seit 2008.