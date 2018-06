Mailand (SID) - Für Inter Mailand ist es ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mit einem Sieg im 210. Pflichtspiel-"Derby della Madonnina" am Sonntag (20.45 Uhr) gegen den verhassten Stadrivalen AC Mailand könnte Inter dem ebensowenig geliebten Rekordmeister Juventus Turin zu dessen 28. Scudetto verhelfen. Eine Niederlage - und der Titel könnte an Milan gehen.

"Im Streit zwischen Juventus und Milan werden wir entscheidend sein. Wir werden entweder Juventus oder Milan einen Gefallen tun", sagte Klub-Besitzer Massimo Moratti - und es bereitete ihm sichtbar Schmerzen. Juventus muss am Sonntagabend bei Cagliari Calcio antreten und liegt zwei Spiele vor Saisonende einen Punkt vor dem Titelverteidiger. Das sechstplatzierte Inter kämpft indes noch um den Einzug in die Champions League - Platz drei ist nur drei Punkte entfernt. "Es wird in jedem Fall ein großartiges Derby", sagte Inters Trainer Andrea Stramaccioni, dem Moratti eine Weiterbeschäftigung in Aussicht gestellt hat.

Juventus (mit dem früheren Leverkusener Arturo Vidal) ist noch ungeschlagen und hofft auf den ersten Titel seit dem Manipulationsskandal 2006 inklusive des Zwangsabstiegs. "Wenn wir den Titel gewinnen sollten, wäre das vergleichbar mit dem von Hellas Verona 1985, super-außergewöhnlich", sagte Coach Antonio Conte. Außenseiter Hellas hatte den Scudetto angeführt von Hans-Peter Briegel und dem Dänen Preben Elkjær Larsen sensationell geholt. Doch nach dem überraschenden 1:1 gegen Abstiegskandidat US Lecce am vergangenen Mittwoch wird bei Juventus wieder gezittert. "Wir müssen die Nerven bewahren", forderte Conte deshalb.

Milans Geschäftsführer Adriano Galliani kündigt indes an, "bis zum Schluss" um die Meisterschaft zu kämpfen. "Der Titel ist für uns ein Traum." Das gilt auch für Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng, der im Endspurt "alles" für möglich hält. Massimiliano Allegri kündigte an: "Wir glauben bis zuletzt an unsere Chance." Unabhängig vom Ausgang der Saison soll der Trainer bleiben. "Ich habe ihm mein Vertrauen bestätigt", sagte Klub-Eigner Silvio Berlusconi.

Sollte im Fernduell um die Meisterschaft am Sonntag noch keine Entscheidung fallen, käme es am letzten Spieltag am 13. Mai zum "grande Finale". Dann hat Milan in Absteiger Novara Calcio den vermeintlich leichteren Gegner. Juventus empfängt Atalanta Bergamo.