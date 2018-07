Berlin (dpa) - In den Fall der früheren ukrainischen Regierungschefin Julia Timoschenko kommt neue Bewegung. Der Chef der Berliner Charité-Klinik, Einhäupl, reiste am Freitag erneut in die Ukraine, um die inhaftierte Politikerin im Krankenhaus zu besuchen.

Einhäupl wird auch von deutschen Diplomaten begleitet. Die Bundesregierung hat mehrfach angeboten, Timoschenko in Deutschland behandeln zu lassen.

Die 51-Jährige leidet nach Angaben der deutschen Ärzte an einem Bandscheibenvorfall, aus dem sich chronische Schmerzen entwickelt haben. Aus Protest gegen ihre Behandlung durch die ukrainische Justiz befindet sie sich seit zwei Wochen im Hungerstreik.

