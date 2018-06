Peking (dpa) - INeue Wende im Fall Chen Guangcheng: Im diplomatischen Tauziehen um den blinden Bürgerrechtler signalisiert China Entgegenkommen. Er soll einen Antrag auf Ausreise stellen können. Zuvor hatte der Aktivist in einem dramatischen Hilferuf um Schutz für seine Familie gebeten.

Chinas Regierung stellte dem 40-Jährigen in Aussicht, im Ausland studieren zu können. In der diplomatischen Krise war US-Außenministerin Hillary Clinton zuvor im Rahmen eines regulären Dialogs in Peking mit Chinas Staats- und Parteichef Hu Jintao und Regierungschef Wen Jiabao zusammengetroffen. In einem eindringlichen Appell bat Chen Guangcheng vom Hospital aus um Schutz für seine Familie. «Ich bin in ernster Gefahr», sagte der 40-Jährige am Telefon der Nachrichtenagentur dpa.

Aufgeregt und verängstigt berichtete Chen Guangcheng, dass er im Chaoyang Krankenhaus von US-Vertretern abgeschnitten worden sei. «Ich kann seit zwei Tagen nicht mit amerikanischen Diplomaten zusammentreffen», sagte der Bürgerrechtler. «Sie versuchen, ins Krankenhaus zu kommen, aber werden nicht reingelassen.» Er bekräftigte den Wunsch, nicht Asyl beantragen, aber in den USA studieren zu wollen. Der Dissident fühlte sich mit seiner Familie ungeschützt. «Ich bin in sehr großer Gefahr», sagte er. «Bitte verbreiten sie die Nachricht über meine Lage! Bitte!»

Gut zwei Stunden später folgte die bisher positivste Reaktion des chinesischen Außenministeriums: «Chen Guangcheng ist jetzt zur Behandlung im Krankenhaus», sagte der Sprecher Liu Weimin. «Wenn er als chinesischer Staatsbürger im Ausland studieren will, kann er wie jeder andere die betreffenden Verfahren mit den Behörden durch normale Kanäle durchlaufen.» Die Erklärung wurde auch im Staatsfernsehen verlesen, was Beobachter als Zeichen für Ernsthaftigkeit auf chinesischer Seite werteten.

Es gibt allerdings viele Fragezeichen, ob die nötige Ausstellung der Reisepässe für den Dissidenten, seine Frau und beiden Kinder und die Ausreise reibungslos verlaufen wird. Dass Chen Guangcheng vorbestraft ist, sei aber kein Problem, sagte der Sprecher des Außenministeriums auf Nachfragen hin. Für das Verfahren seien aber die lokalen Behörden, nicht das Außenamt zuständig. Zu den Drohungen gegen die Familie des Dissidenten wollte sich der Sprecher nicht äußern: «Ich habe keine Informationen dazu.»

Der Umgang mit dem Bürgerrechtler hatte sich zu einer ernsten Belastung der Beziehungen entwickelt, die den strategischen und wirtschaftlichen Dialog zwischen China und den USA überschattete. Auch geriet US-Präsident Barack Obama im US-Wahlkampf unter Druck. Der republikanische Herausforderer von Obama, Mitt Romney, übte scharfe Kritik. Wenn sich Berichte bewahrheiteten, dass US-Beamte den Bürgerrechtler gedrängt hätten, die US-Botschaft in Peking zu verlassen, dann sei dies «ein schwarzer Tag für die Freiheit», sagte Romney. «Und es ist ein Tag der Schande für die Obama-Regierung.»

In der Nacht hatte der Bürgerrechtler telefonisch bei einer US-Kongressanhörung seinen Wunsch bekräftigt, in die USA reisen zu wollen. Der 40-Jährige wurde per Handy aus dem Krankenhaus in Peking in die Sitzung im Washingtoner Kapitol zugeschaltet. Er wolle Clinton in Peking treffen, sagte Chen Guangcheng dabei. «Ich hoffe, von ihr mehr Hilfe zu bekommen. Ich möchte ihr zudem persönlich danken.» Er äußerte Sorge über Familienmitglieder in seinem Heimatort.

Eine Mitstreiterin, die ihm bei der Flucht aus 19 Monaten Hausarrest in seinem Dorf geholfen hatte und seither verschwunden war, konnte derweil nach Hause zurückkehren. «Alles ist in Ordnung», schrieb He Peirong im Kurznachrichtendienst Twitter. «Ich danke allen.» Mit ihrer Hilfe war Chen Guangcheng von der Provinz Shandong nach Peking gelangt und hatte sich in die US-Botschaft begeben. Nach sechs Tagen verließ er die Vertretung mit der chinesischen Zusage, an einen «sicheren Ort» umsiedeln und Jura studieren zu können.

Seinen Sinneswandel, am Ende doch aus China ausreisen zu wollen, begründete er mit Sorgen um seine Sicherheit. Seine Frau sei massiven Drohungen ausgesetzt und seine Familie als Druckmittel benutzt worden, damit er die US-Botschaft verlasse. Menschenrechtler äußerten Kritik an der US-Regierung, sich vor der ranghohen Dialogrunde am Donnerstag und Freitag in Peking unter Zeitdruck auf einen Handel eingelassen zu haben, dessen Einhaltung nicht gesichert gewesen sei.

Der republikanische US-Abgeordnete Christopher Smith sagte Chen Guangcheng während der Anhörung, dass der Fall ein «Test» für die chinesischen Versprechungen sei und dafür, ob die Menschenrechte den USA wirklich etwas bedeuteten.