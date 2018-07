New York (dpa) - Adam Yauch, einer der Gründer der Beastie Boys, ist tot. Das teilte sein früherer Manager Russell Simmons mit. Yauch wurde 47 Jahre alt. Der Musiker hatte vor drei Jahren bekanntgegeben, dass er an Krebs leidet. Yauch hatte vor mehr als 30 Jahren eine Punkrock-Band gegründet, aus der schließlich die Beastie Boys wurden. Der wohl bekannteste Hit der New Yorker Hip-Hop-Pioniere ist «You Gotta Fight for Your Right To Party!». Erst vor einem Monat war die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.