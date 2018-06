Stockholm (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Italien in die WM in Schweden und Finnland (bis 20. Mai) gestartet. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) setzte sich bei der WM-Premiere von Bundestrainer Jakob Kölliker in Stockholm gegen den schwachen Aufsteiger problemlos mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) durch. Gegen den Außenseiter genügte dem deutschen Team eine durchschnittliche Leistung, um zum dritten Mal in Folge ein WM-Auftaktspiel zu gewinnen.