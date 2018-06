München (SID) - Tommy Haas steht nach einer erneut herausragenden Leistung im Halbfinale des ATP-Turniers in München. Der 34 Jahre alte gebürtige Hamburger besiegte den an Nummer acht gesetzten Marcos Baghdatis aus Zypern in 99 Minuten mit 6:1, 7:6 (7:3) und steht damit erstmals seit dem Sommer 2009 wieder in einer Runde der letzten Vier.

Haas trifft im Halbfinale am Samstag auf Marin Cilic. Der in München an Nummer drei gesetzte Kroate hatte zuvor in einer Neuauflage des Endspiels von 2010 den an Nummer sechs gesetzten Michael Juschni aus Russland mit 6:3, 6:7 (6:8), 6:3 besiegt.

Juschni hatte die BMW Open 2010 gewonnen und zuvor 2007 gegen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und 2009 gegen Tomas Berdych (Tschechien) jeweils das Finale verloren.