Hamburg (dpa) - Die Umweltorganisation Greenpeace hat nach eigenen Angaben am Freitagmorgen das vom Mineralölunternehmen Shell gecharterte Schiff «Nordica» auf der Ostsee blockiert. Aktivisten hätten vor Rügen mit vier Schlauchbooten die Weiterfahrt der «Nordica» nördlich der Kadetrinne in der Mecklenburger Bucht verhindert. Das Spezialschiff befindet sich außerhalb deutscher Gewässer. Greenpeace will mit dieser Aktion gegen geplante Ölbohrungen in der Arktis protestieren.

