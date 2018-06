Köln (dpa) - Erstmals seit September vergangenen Jahres kommt die FDP in Nordrhein-Westfalen in einer repräsentativen Umfrage auf 6 Prozent. In der Infratest-dimap-Umfrage der ARD-«Tagesthemen» erreicht die SPD in der Sonntagsfrage 38,5 Prozent. Die Grünen liegen bei 11 Prozent. Rot-Grün käme damit auf 49,5 Prozent und hätte eine parlamentarische Mehrheit. Die CDU kommt auf 30 Prozent. Die Piraten erreichen 7,5. Die Linke würde den Wiedereinzug in den Landtag verpassen.

