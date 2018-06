Offenbach (dpa) - Der sommerhafte Frühling ist erst mal wieder vorbei: Regen und dichte Wolken sagen die Meteorologen voraus. Am Wochenende sackten die Temperaturen sogar wieder auf Werte um den Gefrierpunkt.

«Man könnte durchaus auch von etwas verfrühten Eisheiligen sprechen», sagte Helmut Malewski vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach. «Die Höchsttemperaturen werden nur bei etwa 10 Grad liegen», kündigte Malewski an. An vielen Orten in Deutschland werde es nachts sogar Bodenfrost geben. Nach dem Kalender beginnen die Eisheiligen eigentlich erst am 11. Mai.

Für Deutschlands Grillfreunde kommt der erneute Wintereinbruch denkbar ungelegen. Am Wochenende will die «German Barbecue Association» in Schwäbisch Hall die Deutsche Grillmeisterschaft austragen. Vor allem das Finale am Sonntag könnte nun buchstäblich ins Wasser fallen - der DWD rechnet besonders im Süden mit Dauerregen, vereinzelt sogar mit Gewittern.

Nur den Norden trifft das nasskalten Wetter nicht ganz so hart. Der Regen zieht voraussichtlich schnell durch und von Samstag an kann sich dort sogar vereinzelt schon wieder die Sonne zeigen.