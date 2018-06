Ulm (SID) - Ratiopharm Ulm ist mit einem ungefährdeten Sieg über die New Yorker Phantoms Braunschweig souverän in die Play-offs der Basketball-Bundesliga gestartet. Der Tabellenzweite der Hauptrunde kam vor 6000 Zuschauern in der heimischen Arena zu einem deutlichen 101:79 (47:36)-Erfolg und untermauerte damit seine Titel-Ambitionen.

Eine gelungene Play-off-Premiere feierte Aufsteiger Bayern München. Bei den Artland Dragons kamen die Bayern zu einem 82:68 (49:36). In der Viertelfinal-Serie nach dem "Best-of-five"-Modus gingen sowohl die Ulmer als auch der FC Bayern mit 1:0 in Führung.

Die Münchner waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gaben die frühe Führung nicht mehr aus der Hand. Mit 24 Punkten war Je'Kel Foster dabei der herausragende Akteur. Die 20 Zähler von David Holston waren für Quakenbrück am Ende ohne Wert.

Bei den Ulmern war Isaiah Swann mit 23 Punkten erfolgreichster Schütze, Michael Umeh traf zwar ebenso häufig für die Niedersachsen, konnte Braunschweigs Niederlage dennoch nicht abwenden.