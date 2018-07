Helsinki (dpa) - Das Eishockey-Team der USA hat bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Schweden erfolgreich Revanche für das verlorene Olympia-Finale von 2010 genommen. Das US-Team gewann in Helsinki gegen Kanada in einem dramatischen Spiel mit 5:4 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor in dem Prestigeduell erzielte Kapitän Jack Johnson vom NHL-Club Columbus Blue Jackets in der zweiten Minute der Verlängerung.

