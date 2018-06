Augsburg (SID) - Jos Luhukay ist als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg zurückgetreten. Die Entscheidung des Niederländers gab Vereinspräsident Walther Seinsch im Anschluss an das 1:0 (1:0) gegen den Hamburger am 34. Spieltag bekannt. Luhukay (48) hatte den FCA im April 2009 übernommen und 2011 erstmals in die Bundesliga geführt. Dort sicherte sich Augsburg überraschend frühzeitig den Klassenerhalt.