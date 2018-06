Sheffield (SID) - Der englische Snooker-Star Ronnie O'Sullivan steht bei der WM in Sheffield vor dem Finaleinzug. Der 36-Jährige liegt im legendären Crucible Theatre in seinem Halbfinale nach zwei Sessions gegen den Waliser Matthew Stevens mit 11:5 Frames in Führung. Nachdem Stevens die ersten beiden Durchgänge der zweiten Session gewonnen und zum 5:5 ausgeglichen hatte, ließ sich "The Rocket" O'Sullivan nicht mehr aufhalten und gewann sechs Frames in Folge.

Dem dreimaligen Weltmeister (2001, 2004 und 2008) fehlen am Samstag in der Serie "best of 33" noch weitere sechs Frames zu seinem ersten WM-Finaleinzug seit vier Jahren. O'Sullivans Gegner war damals Allister Carter, der auch in diesem Jahr beste Finalchancen hat. Der Engländer führt nach drei Sessions gegen den Schotten Stephen Maguire mit 14:10 und benötigt noch drei gewonnene Frames.