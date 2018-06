Berlin (SID) - Der frühere Serienmeister Alba Berlin hat sich bei seinem Auftakt in die Play-offs der Basketball-Bundesliga keine Blöße gegeben. Gegen die s.Oliver Baskets Würzburg setzten sich die "Albatrosse" am Sonntag vor allem dank einer starken ersten Halbzeit verdient mit 75:67 (44:31) durch. In der Viertelfinal-Serie nach dem "Best-of-five"-Modus gingen die Berliner damit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel findet am Mittwoch (19.00 Uhr) in Würzburg statt.

"Das war ein sehr schweres Spiel. Der Sieg ist sehr wichtig, um in die Serie zu kommen, denn gegen Würzburg wird es insgesamt sehr schwer. Um dort auswärts zu bestehen, müssen wir uns steigern", sagte Albas Point Guard DaShaun Wood.

Bester Werfer bei Alba war Bryce Taylor, der 19 Punkte beisteurte. Bei den Gästen zeigte sich Alex King mit 13 Zählern am treffsichersten.