Estoril (SID) - Sandro Cortese hat in Estoril seinen ersten Sieg in der neuen Moto3-Klasse gefeiert. Der 22-Jährige aus Berkheim gewann den Großen Motorrad-Preis von Portugal mit seiner KTM knapp vor dem Spanier Maverick Viñales (FTR) und dessen Landsmann Luis Salom (KTM). Nach seinen dritten Plätzen von Katar und Spanien holte Cortese zum ersten Mal in seiner Karriere drei Podestplätze in Serie.

Der von der Pole Position gestartete Cortese musste hart um seinen dritten Grand-Prix-Sieg kämpfen und lieferte sich bis zum Zielstrich ein spannendes Duell mit Viñales. Gleich mehrfach wechselte auf der letzten Runde die Führung, doch der Schwabe hatte das bessere Ende für sich. Das Führungsduo musste sich in der Schlussphase an gleich mehreren überrundeten Fahrern vorbeischieben.

Die übrigen deutschen Starter hatten mit dem Kampf um die vorderen Plätze nichts zu tun. Marcel Schrötter aus Vilgertshofen (Mahindra) belegte den 19. Platz, noch weiter hinten landeten Toni Finsterbusch (Krostitz/MZ/21.) und Wildcard-Starter Kevin Hanus (Nürnberg/27.). Jonas Folger aus Schwindegg (IodaRacing), der bereits am vergangenen Wochenende in Jerez wegen einer Erkrankung gefehlt hatte, war auch in Estoril nicht am Start.