Paris (dpa) - In Frankreich sind heute rund 45 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen. Sie sollen nach einem erbittert geführten Wahlkampf darüber entscheiden, wer in den kommenden fünf Jahren das höchste französische Staatsamt bekleiden soll. Der konservative Präsident Nicolas Sarkozy muss nach Einschätzung der Meinungsforscher um seine Macht bangen. In allen Umfragen lag er klar hinter dem sozialistischen Herausforderer François Hollande. Sarkozy geht von einer hohen Wahlbeteiligung und einem hauchdünnen Ergebnis aus.

