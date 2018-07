Kiel (dpa) - Schwarz-Gelb ist in Kiel Vergangenheit, Rot-Grün nicht möglich. Doch was kommt denn nun? Die SPD will die «Dänen-Ampel» mit Grünen und SSW eingehen - auch wenn sie nur eine Stimme Mehrheit hat.

